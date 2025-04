Scudo Verde Firenze: come ottenere le deroghe per l'accesso alla ZTL

Il posto giusto per ottenere le deroghe allo Scudo Verde? Il portale online Sas, raggiungibile al sito www.serviziallastrada.it

Ma la discriminante è l’obbligo o meno di registrazione della targa. SENZA OBBLIGO DI REGISTRAZIONE Il disciplinare dello Scudo Verde specifica che "sono esclusi dai divieti i veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di Protezione Civile, se riconoscibili dalla targa speciale, in quanto direttamente riconoscibili tramite i dispositivi automatici di rilevazione degli accessi".

CON OBBLIGO DI REGISTRAZIONE Solo se la targa speciale non è riconoscibile vige l’obbligo di registrazione sul portale per i mezzi delle Forze Armate, di Polizia, Croce Rossa, Asl, ospedali, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Lo stesso vale per i veicoli di proprietà o in uso esclusivo a Pubbliche Assistenze e Misericordie, come autoambulanze e veicoli adibiti ad attività di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza. Ma anche i veicoli per trasporti specifici muniti "permanentemente" di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori o per quelli in uso ai titolari con contrassegno Cude rilasciato dal Comune. Ma attenzione: I veicoli già muniti di autorizzazione per l’accesso alla Ztl ’Centro Storico” o alle corsie riservate e i veicoli associati ai contrassegni invalidi Cude rilasciati dal Comune, non sono tenuti a nessun adempimento in quanto la targa del veicolo è già registrata nel sistema di controllo degli accessi.

CON OBBLIGO DI RICHIESTA IN DEROGA Possono ottenere l’esenzione quei veicoli che effettuano servizio di guardia medica nella ztl ambientale, veicoli di proprietà o in uso esclusivo ad associazioni di volontariato, cooperative sociali e enti convenzionati con Palazzo Vecchio "che svolgono servizi di assistenza sociosanitaria all’interno del Comune di Firenze". Oppure quelli convenzionati con ospedali e Asl all’interno del perimetro cittaddino. La lista prosegue e coinvolge mezzi in uso agli operatori sociali riconosciuti dal Comune che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali, o in quello del trasporto pubblico di linea, raccolta rifiuti e servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica e telefonia. Le ultime due deroghe riguardano i veicoli con alimentazione a metano o a GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl), più i veicoli d’interesse storico e collezionistico individuati all’articolo 60 del Codice della Strada dotati di Certificato di Rilevanza Storica rilasciato dagli enti preposti o riportanti sulla carta di circolazione il riconoscimento della storicità del veicolo.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE Palazzo Vecchio chiarisce che "prima di accedere all’area dello scudo verde bisogna registrarsi online, allegando la documentazione richiesta. Il periodo di validità della deroga decorre dal giorno di inserimento nel servizio online, e non potrà eccedere il limite massimo di 2 anni per i veicoli d’interesse storico e collezionistico e di 5 per i restanti".

Francesco Ingardia