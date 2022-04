Il grande spettacolo dello 'Scoppio del carro' a Firenze, la colombina vola senza intoppi

Articolo : Pasqua, lo Scoppio del Carro spiegato al mondo: depliant in 4 lingue

Per approfondire :

Firenze, 17 aprile 2022 - Dopo l'annullamento nel 2020 e un'edizione a porte chiuse l'anno scorso, lo Scoppio del carro si è svolto stamani con il ritorno del pubblico in piazza del Duomo per l'antica manifestazione fiorentina per Pasqua, di fede e tradizione, che si tramanda da secoli: la sua origine viene fatta risalire alle Crociate. E perfetto è stato il volo della 'colombina', il congegno trasportato da un razzo innescato dal cero santo - 'accensione' a opera del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze -, che 'incendia' il carro o meglio i petardi e i fuochi pirotecnici di cui è corredato.

Partita dall'altare della Cattedrale, la colombina ha raggiunto il carro di fuoco, detto Brindellone, posizionato tra Duomo e Battistero e poi, è tornata indietro. La tradizione tramanda che se riesce a rientrare ci saranno buoni raccolti. E la riuscita del volo della colombina quest'anno è stata accolta ancora più come un segno di speranza. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, parlando da piazza del Duomo a Toscana tv prima dello Scoppio del carro, ha sottolineato come anche il ritorno del pubblico per la manifestazione sia «un segno di ripartenza dopo il Covid».

Ha pure evidenziato «i numeri impressionanti, oltre ogni rosea previsione» sui turisti arrivati a Firenze. «Siamo tornati ai livelli pre Covid» ha aggiunto. Nardella ha anche voluto evidenziare il valore simbolico dei due palloni, con i colori della bandiera ucraina, portati in piazza dal pallaio del Calcio storico di cui prima dello Scoppio del carro avviene il sorteggio delle semifinali che si giocheranno a giugno.