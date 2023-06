Schianto Muore in moto a 35 anni

di Nicola Di Renzone

Ancora una tragedia della strada in Mugello. Ancora sangue a funestare le giornate di questa estate appena iniziata. Stavolta è accaduto sulla Sp 39 che da Galliano sale verso Panna e Santa Lucia, per confluire nella Statale 65 del Passo della Futa. La tragedia si è consumata ieri mattina intorno alle 10. La cronaca dei fatti riporta che Luca Mancani, 35enne di Borgo a Buggiano – viveva con la fidanzata Scheila a Pescia e lavorava alla Cartiera Carrara di Capannori – si trovava in sella alla sua potente moto Yamaha e viaggiava insieme a un amico che era in sella a un’altra moto, risalendo la strada verso Santa Lucia e il Passo della Futa. Improvvisamente è accaduto l’irreparabile: per cause ancora da accertare la moto del 35enne, poche curve dopo lo stabilimento dell’acqua Panna, si è schiantato contro un autoarticolato che stava procedendo in senso contrario, verso lo stabilimento. L’urto è stato violentissimo, e il giovane è rimasto sull’asfalto. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, e sono stati attivati polizia municipale, carabinieri, vigili del fuoco e soccorsi sanitari del 118; che hanno fatto arrivare sul posto anche l’elisoccorso Pegaso. I tentativi di rianimazione dell’uomo, sull’asfalto, strada, sono andati avanti a lungo: i sanitari hanno tentato il tutto per tutto e ha partecipato anche l’equipe medica dell’elisoccorso, nel frattempo atterrato sul posto. Purtroppo, però, i traumi erano troppo importanti, e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso, mentre Pegaso è tristemente ripartito a vuoto.

Nello stesso tratto di strada, all’incirca nella stessa curva, lo scorso aprile un motociclista di 55 anni ha impattato contro un’auto, in un incidente dalle caratteristiche simili a questo. In quel caso, però, il destino è stato benevolo e il motociclista, portato in ospedale in codice rosso, è sopravvissuto.

Stavolta registriamo invece una tragedia. Toccherà ora alla polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Mugello, distretto di Barberino di Mugello, ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. E la delicata ricostruzione dei fatti sarà effettuata anche con l’ausilio di periti, per capire cosa è accaduto alla moto. Il corpo del giovane è stato intanto portato a Medicina legale. Rimane lo sconcerto per quanto accaduto. Sconcerto che, comprensibilmente, ha colpito per primo l’autista del camion, che stava per terminare il suo viaggio verso lo stabilimento. La voce, ieri mattina, si è diffusa rapidamente in Mugello, dove tragedie di questo tipo sono purtroppo cronaca frequente.