Schianto fatale in A11. Anziana muore tamponando un camion fermo in emergenza

La scena era impressionante: una Fiat Punto vecchio modello schiacciata dalla mole del tir fermo nella corsia di emergenza sull’A11. La donna che era alla guida dell’utilitaria, originaria della provincia di Firenze, è morta sul colpo. Si chiamava Gabriella Frassinetti, aveva 76 anni, era di Sesto Fiorentino. Lo spaventoso incidente ieri mattina poco prima delle 11, tra i caselli di Chiesina Uzzanese e Montecatini, al chilometro 44.

Terrificante anche la dinamica dell’incidente, ancora in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione, sembra che il tir sotto il quale è finita la Fiat Punto fosse fermo sulla corsia di emergenza. La macchina l’ha tamponato senza quasi frenare, finendo inghiottita sotto la pancia dell’autoarticolato: completamente polverizzata la parte superiore dell’utilitaria.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Per prima è arrivata l’ambulanza della Croce D’Oro di Ponte Buggianese, insieme alla Polizia Stradale: i volontari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Impossibile anche operare una rimozione immediata del corpo della vittima. Poco dopo è arrivata l’automedica di Pescia, e insieme i vigili del fuoco di Pistoia e il personale di Autostrade per l’Italia. Le operazioni per liberare il corpo della donna sono state complesse, proprio a causa dell’entità dell’impatto. La donna è rimasta completamente incastrata nell’abitacolo della macchina, a sua volta schiacciata dal tir.

A dare l’allarme è stato lo stesso autista del camion, che ha sentito il terribile impatto. L’uomo è rimasto illeso nell’incidente. Per i rilievi, è intervenuta la polizia stradale, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto autostradale. Per tutta la mattina, il traffico ha subito rallentamenti. Sembra che la donna avesse una figlia, la prima ad essere avvisata del terribile incidente. L’anziana stava guidando la sua auto in direzione di Firenze: lo schianto mortale è avvenuto all’altezza di Ponte Buggianese.

Si tratta del secondo grave incidente nel giro di pochi giorni sull’A11, con una dinamica assai simile. Il 27 dicembre a perdere la vita era stato un cinquantenne di Altopascio, Giovanni Fornino. L’uomo era alla guida del suo monovolume, un Vito, quando è andato a tamponare un camion che era fermo nella piazzola di sosta sotto al cavalcavia di via Berlinguer, tra il casello di Prato est e quello di Prato ovest. Anche in quel caso, l’auto si era incastrata sotto il semirimorchio del mezzo pesante. E per l’uomo non c’era stato scampo.

