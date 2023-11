"Scatti senza meta" di Alessandra Pagliai

"Scatti senza meta" è la mostra fotografica di Alessandra Pagliai che si aprirà il 16 novembre alle 18,30 al Corridoio Fiorentino della Florence University of the Arts American University of Florence (via Ricasoli 21). Cento scatti di due formati diversi raccontano la storia di una Flaneuse che, camminando senza meta, fotografa realtà e suggestioni. Divisa in tre temi, l’esposizione mostra scatti a colori delle pozzanghere nelle cui acque vien voglia di inciampare come da piccoli, calpestare quei riflessi di persone e palazzi, per poi vedere le immagini ricomporsi; delle ombre proiettate sui muri o sull’asfalto dal sole acceso o da un lampione notturno; della pioggia col suo affascinante elemento di gocce sottili o gravi, gli ombrelli lucidi, colorati e grondanti, così gli impermeabili. La mostra è aperta dal lunedì al sabato (8,30- 21) fino al 6 dicembre.