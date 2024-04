Scatta alle Cascine: tra corsa e foto per il Banco Alimentare

Firenze, 10 aprile 2024 – Il Banco Alimentare, l’associazione che aiuta tantissime famiglie in situazione di difficoltà, ha bisogno di un muletto, un macchinario necessario per smistare in sicurezza i pacchi alimentari che arrivano dalla generosità di tanti fiorentini per altri fiorentini. Per finanziarne l’acquisto, ecco - come ormai bella consuetudine primaverile – “Scatta alle Cascine”, la manifestazione di solidarietà promossa dai Club Leo e Lions della Toscana sotto l’egida dei rispettivi Distretti 108La. Anche per questa XII edizione l’obiettivo è duplice: aiutare il Banco Alimentare con donazioni concrete e allo stesso tempo valorizzare il Parco delle Cascine. Nelle precedenti edizioni, durante l’iniziativa sono stati raccolti più di 78mila euro con migliaia di partecipanti, di cui 700 nella primavera del 2003. Domenica 21 aprile la partenza sarà da piazzale Kennedy, con la presenza già confermata de I MaratonAbili ASD Onlus e le associazioni Passiamo anche Noi e ASD Blind Fighters, a testimonianza dello spirito e del valore che animano l’iniziativa. Tutti possono partecipare alla corsa e alla passeggiata e, per gli appassionati di foto, c’è il concorso fotografico dal Carpe Diem – Cogli l’attimo con scadenza per la presentazione delle fotografie il 12 maggio. Tutte le informazioni, per la partecipazione all’evento e al concorso fotografico, sono sul sito www.scattallecascine.it