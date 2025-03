Savino Del Bene in semifinale. Forza e cuore. A Busto colpi di scena a raffica, ora si sogna

EUROTEK BUSTO ARSIZIO

2

SAVINO DEL BENE

3

BUSTO ARSIZIO: Howard ne, Pelloni (L1), Van Der Pijl ne, Piva 25, Van Avermaet 8, Morandi (L2) ne, Lualdi, Sartori 8, Obossa 22, Frosini, Kunzler 20, Lazic ne, Boldini 6, Scola. All. Barbolini E.

SCANDICCI: Ribechi, Herbots 16, Castillo (L1), Ruddins ne, Mancini, Ognjenovic 4, Parrocchiale (L2) ne, Bajema ne, Graziani, Nwakalor 11, Carol 11, Antropova 32, Mingardi 13, Ung Enriquez ne. All.: Gaspari M.

Arbitri: Cavalieri – Papadopol

Parziali: 25-19, 25-22, 23-25, 20-25, 20-22

BUSTO ARSIZIO - Una partita avvincente che ha regalato colpi di scena e spettacolo. Alla E-Work Arena con 2.500 spettatori la Savino Del Bene ha vinto al tie break gara-2 dei quarti di finale dei play off dopo aver perso i primi due set ed aver annullato nel quinto ben cinque match point. Approda così alle semifinali scudetto lasciando alle farfalle il rammarico di una vittoria sfiorata, ma sfumata sul traguardo.

In avvio Gaspari si affida a Ognjenovic-Antropova, Carol e Nwakalor al centro, Herbots-Mingardi in banda e Castillo libero. Nel corso del match ruoterà più volte Mingardi con Ribechi facendo entrare anche Graziani e Mancini. Il primo set, fino al 10-10 resta in equilibrio, poi Busto allunga; Scandicci non spinge sufficientemente in battuta e accusa difficoltà nel muro-difesa. Con Boldini in regia Obossa, Piva e Kunzler vanno ripetutamente a segno e firmano l’1-0. L’onda d’urto prosegue nel secondo; il set, comunque, resta in bilico e sul 21 pari Scandicci si aggancia ma tre errori consecutivi gli rendono vana la rincorsa: 2-0. A questo punto la squadra ritrova sé stessa, Ognjenovic risale sul podio, e Kate, Herbots e Nwakalor animano la riscossa: 2-1. Scandicci è carico, Busto soffre ma non molla e fino al 12-13 mantiene il contatto. Poi da -4 (15-19) tre punti di Obossa lo riportano a ruota, ma Herbots e Ognjenovic timbrano il 2-2. Tie-break: le farfalle ripartono, con Carol e Kate la Savino si rifà sotto e sul 13-14 (con Kate) guadagna il primo match point, che Piva annulla; poi è Busto a collezionarne cinque di seguito, anch’essi cancellati. Sul 20-19 è di nuovo Scandicci e tornare avanti ma è di nuovo Piva e rimettere tutto in pari fino a quando, sul 20-20, Kate e Nwakalor tirano giù il sipario. Antropova Mvp e top scorer con 32 punti, 4 ace e 1 muro; in doppia cifra anche Herbots (16), Mingardi (13, 2 muri), Nwakalor e Carol (11 a testa, con 2 ace e 7 muri in due). Del Busto: 25 Piva, 11 Obossa e 20 Kunzler. Muri 12-10 e ace 6-3 per Scandicci.

Franco Morabito