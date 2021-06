Firenze, 12 giugno 2021 - Riecco le sardine: il gruppo ha promosso un sabato di mobilitazione in varie piazze italiane. Chiedono la legalizzazione della cannabis, e lo fanno portando in piazza Santissima Annunziata a Firenze seimila piantine di cannabis legale. Il movimento di Mattia Santori, alla ribalta negli scorsi mesi sulla scena politica italiana, riparte dunque dal tema della legalizzazione "nella città dove ha sede l'istituto farmaceutico militare", dicono. "La cannabis è una possibilità economica per questo Paese, ma anche una terapia per molti pazienti", dicono le sardine.

