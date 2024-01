Santa Maria Novella, scendono dal treno con 48 ovuli di cocaina: due arresti

Firenze, 24 gennaio 2024 – Scendono da un treno e camminano con fare sospetto e diffidente. Così i carabinieri della stazione di Santa Maria Novella a Firenze hanno scoperto addosso a loro, con perquisizioni, e sequestrato 34 ovuli di eroina (circa 380 grammi), 14 ovuli di cocaina (circa 240 grammi) e due sacchetti con circa 200 grammi di anfetamina.

I carabinieri li hanno arrestati in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Sono un nigeriano di 33 anni e un liberiano di 47 anni. Ora si trovano nel carcere di Sollicciano. Gli arresti, spiega l'Arma, sono stati eseguiti in un'area, quella dello scalo ferroviario di Santa Maria Novella, sensibile sotto il profilo della sicurezza urbana e per questo costantemente monitorata dalle pattuglie schierate.