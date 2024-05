San Giusto, l’Academy si presenta: "Per un calcio che non esclude"

"Valorizzeremo l’impianto sportivo di San Giusto". E’ l’impegno del presidente dello Scandicci, Fabio Rorandelli e della presidente della polisportiva San Giusto Le Bagnese, Rita Rosselli. I rappresentanti del Raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato la gestione dell’impianto sportivo del quartiere, hanno annunciato la volontà di costituire una nuova società sportiva che utilizzerà il campo in questione.

"Il cambio di gestione dell’impianto dedicato alla pratica del calcio – dicono Rorandelli e Rosselli – è esclusivamente dovuto alle necessità di sostenere i costi derivanti dal contratto sottoscritto con il Comune per la concessione della gestione dell’area sportiva di San Giusto".

Una concessione che prevede costi importanti (il primo anno sui 60mila euro) ma anche oneri relativi alla manutenzione del verde pubblico. La nuova società si chiamerà Scandici San Giusto Academy.

L’obiettivo dei gestori è una valorizzazione dell’area consentendo un uso pubblico degli spazi e garantendo la possibilità di fare calcio, tennis e in prospettiva anche padel. "In questo progetto – ha detto Rorandelli – fin dai primi incontri con l’amministrazione e le società abbiamo pensato di includere nel nuovo progetto tutti coloro che attualmente si occupano del calcio (atleti, dirigenti, allenatori e di formare un consiglio consultivo riferito all’attuale gestione, con gli stessi colori sociali), ponendo come assunto di avere, in quanto garante, il "solo" controllo economico finanziario sulla gestione. Il problema nasce proprio da questo ingente canone d’affitto dovuto al Comune di Scandicci, purtroppo novità assoluta nella gestione dei campi sportivi da parte delle associazioni". Il tesseramento presso la Scandicci San Giusto Accademy avrà inizio il prossimo 1 luglio e per la stagione 2024/2025; la società ha comunicato che non ci saranno aumenti di costi rispetto a quanto applicato dalla attuale gestione calcistica; per tutti coloro che hanno intenzione di ricevere informazioni potranno contattare la società alla seguente mail: [email protected].

L’1 luglio è la data in cui la società entrerà nella gestione del campo . Nel caso in cui i lavori a San Giusto si dovessero prolungare, l’attività sarà ospitata dallo Scandicci al campo Bartolozzi e al Vingone, per mantenere la continuità dell’attività in questo specifico evento, fino alla consegna del nuovo campo.

Fabrizio Morviducci