Salvò una donna in Fi-Pi-Li, il presidente Mattarella premia l’agente eroe Blundo

Firenze, 26 febbraio 2025 – Il 29 giugno 2024 salvò la vita a una donna che rimase coinvolta in un brutto incidente stradale sulla Fi-Pi-Li. Oggi, 26 febbraio, Adriano Blundo, assistente capo coordinatore della polizia di Stato in forza alla Questura di Firenze, ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dalle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella.

L’agente è stato anche ricevuto, al Viminale, insieme agli altri tre poliziotti insigniti dal capo della polizia Vittorio Pisani che si è congratulato con loro per aver dato sostanza, con le loro azioni “all’esserci sempre” che caratterizza l’agire quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio dei cittadini.

Il salvataggio

Il 29 giugno 2024, alle 17.30 circa, il poliziotto stava rientrando in macchina con la famiglia dal mare a Firenze, quando improvvisamente notò un incidente sulla carreggiata opposta della FI-PI-LI dove da un’auto, completamente ribaltata con persone a bordo, fuoriusciva del fumo. Blundo non ha esitato neanche un secondo: si è subito fermato, ha chiamato i soccorsi e ha attraversato la corsia e, con coraggio e sprezzo del pericolo, si è infilato nell’autovettura capovolta, estraendo una donna in gravi difficoltà, salvandole la vita.