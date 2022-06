Saldi, dal 2 luglio via agli sconti in Toscana. Ecco le regole

Firenze, 28 giugno 2022 - Le previsioni per i saldi estivi? “Abbastanza buone”, secondo Confcommercio. In Toscana gli sconti prenderanno il via da sabato 2 luglio. Lo scorso anno lo scontrino medio a famiglia fu di 180 euro. “Quest’anno dovrebbe andare meglio, perché sono aumentate le occasioni di incontro e, dunque, c’è una maggiore necessità di rinnovare il proprio guardaroba”, afferma Paolo Mantovani, presidente regionale di Federazione Moda Italia -Confcommercio. Pesa però “l’incognita sulla propensione di spesa delle famiglie, spaventate dal caro-bollette e dallo spettro di nuovi aumenti delle materie prime in autunno”. Insomma, una previsione sempre in chiaro-scuro.

“La partenza di sabato vedrà uno sprint soprattutto nelle località di mare, nelle città dell’entroterra sarà invece la presenza di turisti a fare la differenza”, prosegue il presidente dei dettaglianti toscani di abbigliamento e calzature. “Lo scontrino medio dovrebbe crescere, ma sarà difficile tornare ai 230 euro a famiglia dell’estate 2019, l’ultima pre-pandemia. Nelle città d’arte molti confidano sul ritorno dei turisti, stranieri soprattutto, che volentieri acquistano scarpe, abiti e borse made in Italy”.

È proprio la ripresa del turismo internazionale che riporta un po’ di ottimismo tra gli operatori. “Firenze è la cartina al tornasole: in questi giorni è affollata di turisti come non la vedevamo più da due anni a questa parte. Mancano ancora i “top spender” russi e cinesi, ma la quantità di presenze americane ed europee fa ugualmente ben sperare”, dice Mantovani. Purtroppo, “le tensioni internazionali, con la guerra in Ucraina ancora in corso, unite alla preoccupazione per ulteriori rincari, rischiano di frenare lo shopping in saldo”.

Le vendite di fine stagione, che in Toscana interessano circa 6.300 imprese commerciali di abbigliamento, tessuti, calzature, pelletteria e articoli sportivi, dureranno 60 giorni. Potranno essere messi in saldo tutti i capi a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento.

Le regole

Come sempre, Confcommercio Toscana ha ricordato ai propri associati le principali regole da rispettare: