Sagre e mercatini. Dal tartufo alle piante. E c’è pure Portobello

Sagre, feste e mercatini danno forza a un fine settimana ricco di eventi. Alle Sieci, da stasera a domenica, tre giorni spettacolari con in programma la ‘Festa dello sport’ con iniziative sportive e ricreative, abbinate alla buona cucina con bar, ristorante, pizzeria e birreria. Il vero protagonista è lo sport con tantissimi atleti e appassionati di ogni età presenti all’impianto dei ‘Mandorli’ per esibizioni e tornei. Sette le discipline coinvolte: basket, calcio, pallavolo, pattinaggio, rugby, tennis e tiro con l’arco. Domani e domenica e il 28 e 29 settembre torna a Scarperia la tradizionale ‘Sagra del tortello e fungo porcino’, giunta alla 40esima edizione. Nel menù della sagra, che si svolgerà al Circolo Mcl di Scarperia, tanti piatti a base di funghi porcini, oltre al tipico tortello mugellano. Il sabato gli stand aperti a cena dalle 19, domenica anche a pranzo dalle 12. Grande successo per la tradizionale ‘Sagra del Tartufo’ al Girone, aperta tutte le sere fino a domenica 29 settembre. La cena è in due turni: alle 19,30 e alle 21,15, prenotazione al 3314480285 (ore 16-18) o sul sito internet.

Domani e domenica a Sesto Fiorentino torna ‘FiorinFiera’ mostra mercato dedicata alle piante e fiori in piazza Vittorio Veneto e nelle vie del centro. Due giorni con espositori provenienti da tutta la regione, con attrezzature da giardino. Presente anche il mercato ‘ArteFacendo’ con artigianato di valore. Ingresso libero.

A San Donnino, domenica si terrà ‘Portobello’ mostra scambio e mercatino dalle 8 alle 19. In piazza della Costituzione si potranno trovare oggetti di antiquariato, piccolo artigianato, hobbistica e rarità per collezionisti. Domenica ritorna a Greve in Chianti la stagione de ‘Il Pagliaio’, mercato del biologico, dell’agricoltura e dell’artigianato in piazza Matteotti dalle 9 alle 19. Altri eventi di domenica a Firenze sono in Piazza dei Ciompi e in piazza con Santo Spirito con mostre mercato di artigianato artistico e mercatino di generi vari.

Francesco Querusti