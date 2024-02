Sagre di paese, parte la stagione

Al via la nuova stagione delle sagre. Da oggi a domenica e poi nella settimana successiva dal 7 al 10 marzo Compiobbi ospita la tanto amata Sagra del Fritto. A organizzarla è il circolo ricreativo La Pace (via della Stazione1) , che dà appuntamento ai buongustai dalle 19.30 in un ambiente confortevole e riscaldato. Nel menù tante specialità locali oltre, chiaramente, alle fritture di ogni tipo. Si consiglia la prenotazione allo 0556593671 o 3385437643. Alla Casa del Popolo di Fiesole torna le seconda edizione della Festa del cinghiale da venerdì a domenica e poi anche dall’8 al 9 marzo. Appuntamento tutte le sere dalla 19.30 e la domenica anche a pranzo. Vai i piatti preparati dai cuochi del posto: dalle classiche tagliatelle e i tortelli mugellani al ragù, passando per il cinghiale in umido, alla bracconiera e perfino fritto. Informazioni e prenotazioni allo 055597002.

D.G.