Ruba due calici in chiesa a Firenze, anziano lo insegue e allerta la polizia: arrestato

Firenze, 21 aprile 2022 - Furto in chiesa a Firenze, in via di Caciolle. L'allarme è scattato ieri mattina quando un settant'enne ha chiamato la polizia, poco prima delle 10, denunciando di aver notato un uomo uscire velocemente dal luogo di culto con due calici dorati che gli spuntavano fuori dalle tasche della giacca.

L'anziano è voluto andare fino in fondo alla vicenda e così ha seguito la persona sospetta che, percorsi alcuni metri, si è fermata dietro ad alcuni cassonetti dell'immondizia: in pochi attimi è arrivata una volante. Alla vista degli agenti il protagonista della vicenda ha allora tentato invano di liberarsi dell'intera refurtiva lanciandola dietro a dei cespugli insieme a un paio di cacciaviti. I poliziotti dopo averlo fermato e recuperato il tutto, hanno ricostruito le fasi del furto anche attraverso il sistema di videosorveglianza della chiesa dal quale sarebbe emerso che con i cacciaviti sequestrati l'arrestato avrebbe forzato un tabernacolo che conteneva al suo interno i calici rubati in ottone e argento.

Le due pissidi, che fortunatamente non hanno riportato danni, sono subito tornate al loro posto, mentre, in attesa della convalida dell'arresto, il 66enne, originario della Sicilia, al momento è finito ai domiciliari.