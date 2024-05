Rievocazione a Montereggi, che successo

Una bellissima giornata – nonostante un ventaccio che ha raffreddato (è il caso di dirlo) gli entusiasmi – di festa che ha portato domenica tante persone a Poggio Pratone, il ’tetto’ di Fiesole, visto che siamo a 701 metri dal livello del mare. La seconda edizione delle rievocazione della Battaglia di Montereggi ha visto la partecipazione di 135 persone. Alle iscrizioni ufficiali si sono poi aggiunti gli escursionisti della Via degli Dei, che hanno fatto salire a oltre 300 gli ospiti del pranzo a base di ribollita e pappa al pomodoro, offerto dal Comune e dall’associazionismo locale per questa seconda edizione della manifestazione che fra giochi e musica, si ispira all’epico scontro fra il generale romano Stilicone e il re ostrogoto Radagaiso,che era calato in Italia alla conquista di nuove terre e che qui venne sconfitto nel 405. La giornata si è aperta con la passeggiata alla scoperta delle orchidee a cura di Giros. Mentre la sfida del Gioco della Battaglia ha visto, anche quest’anno, trionfare gli Ostrogoti. Invece, il Palio degli Arcieri ha vinto la squadra dei Romani.

D.G.