Ricordi e lutto, la comunità piange Pietro Mercatali

Il sindaco di Borgo, Paolo Omoboni, ricorda con commozione e stima Pietro Mercatali, ricercatore del Cnr e protagonista del mondo mugellano dell’informazione, prima con la nascita di Radio Mugello, poi con Il Galletto del Mugello. Mercatali, che è stato anche Consigliere Comunale, è rimasto vittima alcune settimane fa di un brutto incidente nella sua pizzeria. "Si tratta - afferma Omoboni - di una persona che si è spesa per la propria comunità, sia con l’attività politica, quando è stato Consigliere Comunale, sia, soprattutto, per il contributo che ha dato al mondo dell’informazione. Il settimale Il Galletto è stato per anni una tradizione, che ha permesso di informare tanti borghigiani e tanti mugellani. Un contributo importante e un bell’esempio per la nostra comunità, che ci lascia una testimonianza importante". E intanto la notizia della morte di Mercatali, 72enne, continua a destare profonda commozione in Mugello. Lo ricorda anche il sindaco di Vicchio, Filippo Carlà Campa, che afferma: "Ho appreso della scomparsa di Pietro, una notizia terribile. Per me è sempre stato una persona attenta al territorio fondando un giornale, Il Galletto, che ha rivoluzionato l’informazione del nostro territorio. In questo momento di dolore esprimo, ai familiari, il più profondo cordoglio, a nome di tutta l’amministrazione e mia personale". In molti in Mugello attendono di conoscere la data dei funerali, che sarà resa nota non appena la salma sarà resa disponibile da medicina legale. La funzione, secondo quanto si apprende, si svolgerà nella pieve di San Cresci. E sicuramente, , tanti mugellani e colleghi di lavoro al Consiglio Nazionale delle Ricerche vorranno essere presenti.