Rapina in tabaccheria, esce dall'ospedale e finisce in manette. Caccia al complice

Firenze, 22 marzo 2023 - È stato dimesso dall'ospedale ed è finito in manette per rapina aggravata in concorso con un complice ancora ignoto il diciassettenne italiano di origine bulgare accusato di aver messo a segno un colpo ieri pomeriggio in una tabaccheria in via San Gallo.

Il giovane è già noto alle forze dell'ordine. La polizia è alla ricerca del complice che ieri, secondo una prima ricostruzione, avrebbe fatto da palo, mentre il diciassettenne armato di un coltello avrebbe costretto la commerciante a farsi consegnare il contenuto della cassa, 1500 euro. I due sono poi scappati ma sono stati notati e inseguiti da un altro commerciante che si trovava in via XXVII aprile dove poi il diciassettenne, mentre attraversava la strada è finito contro un bus cadendo a terra. Il colpo sarebbe stato così forte da infrangere il parabrezza del bus. Il giovane però non si è dato per vinto si è rialzato subito e ha ripreso la sua corsa.

Nel frattempo anche un agente, che ha notato la scena, si è unito all'inseguimento. Le volanti della questura, allertate da alcuni cittadini, sono subito intervenute, raggiungendo e bloccando definitivamente il rapinatore in via degli Alfani. L'uomo è stato trasportato con un'ambulanza al pronto soccorso per accertamenti. Quando è stato dimesso è scattato l'arresto. Gli agenti gli avrebbero trovato addosso un passamontagna, non indossato per la rapina, un coltello e il bottino del colpo, infilato in un calzino.