Rapinato dell’orologio rarissimo. Vale quasi mezzo milione di euro

Firenze, 31 luglio 2024 – Lo hanno avvicinato in due, uno teneva distante la sua com pagna, l’altro gli ha bloccato il braccio e gli ha sfilato l’orologio. Non un orologio qualsiasi, ma un rarissimo e tecnologicissimo "Purnell Escape", in edizione limitata, del valore di quasi mezzo milione di euro.

E’ successo sabato scorso, in Borgo San Jacopo, a due passi da Ponte Vecchio. La vittima è un facoltoso americano di 69 anni, che vive tra la California e Dubai, a Firenze in versione turista. Sulla rapina indaga la Squadra mobile. Una banda di professionisti? Dalla descrizione fornita dalla vittima, i rapinatori sono due giovani sui vent’anni, forse italiani, forse dell’est Europa, vestiti con un look da “maranza“, rapidi a darsela a gambe quando l’imprenditore ha tentato di inseguirli, invano.

L’americano ha raccontato alla polizia di essere stato avvicinato vicino alla porta del suo albergo, dove, intorno a mezzanotte, stava rientrando dopo la serata passata tra le vie del centro. Il 69enne era abbracciato alla compagna. Per questo uno dei due rapinatori ha iniziato a spintonare la signora, in modo da allontanarla. Poi entrambi si sono concentrati sull’orologio che il 69enne portava al polso sinistro. Sono riusciti a strapparglielo, provocandogli, in questo modo, anche alcune ferite al braccio. Dopo la rapina i due sono scappati in via de’ Belfredelli, poi verso via de’ Barbadori, dove uno di due è pure scivolato a terra ma lesto come un gatto è riuscito a rialzarsi e ripartire. In via Guicciardini lo statunitense li ha persi di vista. La speranza, adesso, è che le sagome dei due rapinatori siano rimaste impresse nelle tante telecamere che sorvegliano questo angolo del centro storico.

Più difficile, per il suo proprietario, sarà tornare in possesso del suo prezioso orologio. Per gli appassionati, si tratta di un Purnell Escape II, modello Forged Purple, con cinturino bianco e quadrante in doppia sfera (la particolarità di questi orologi) di colore viola. L’americano ha riferito che si tratta di un modello unico al mondo, acquistato nel luglio del 2020, al prezzo di 460mila franchi svizzeri, l’equivalente, al cambio attuale, di 480mila euro. E pensare che, della stessa marca, ne esistono anche di più costosi: l’ex cestista Micheal Jordan ne ha indossato uno da due milioni. Per fortuna, il turista è protetto da un’assicurazione.