Rampa del Ponte, lavori a singhiozzo. Cantieri ancora fermi e malumori: "Non c’è una data per ripartire"

A luglio erano ripartiti, permettendo di posare le travi, di realizzare l’impalcato e quindi di coprirlo. Ma dopo alcune settimane, i lavori si sono fermati di nuovo, fra lo sconcerto dei residenti. Da allora, i cantieri della rampa stradale fra via di Sotto e il ponte sull’Arno, a Lastra a Signa, sono di nuovo bloccati, né c’è al momento una data certa per la ripartenza. Per chi non avesse seguito dall’inizio la vicenda, gli interventi per la nuova rampa d’accesso al vecchio ponte sull’Arno, fra Signa e Lastra a Signa, iniziarono nel gennaio 2021.

L’obiettivo era (ed è ) permettere l’accesso al ponte evitando di ingolfare l’attuale incrocio semaforico. Gli interventi riuscirono però a procedere ben poco: vennero infatti bloccati dalla scoperta di una tubatura del gas (due volte rotta dalle trivelle a marzo e poi a ottobre 2021) in un punto diverso da quanto indicato nelle carte. Da allora partirono varie controversie fra Comune e impresa e, nella primavera 2022, a causa dell’aumento dei prezzi, la ditta vincitrice dell’appalto, la L.P. Costruzioni Srl, chiese di rivedere i costi e sospese i lavori. Il Comune definì un nuovo quadro economico, passando da 1,4 a 1,8 milioni di euro, ma la ditta non accettò. A giugno si giunse quindi a un accordo transattivo per 1,6 milioni di euro di lavori, da concludere in 180 giorni, ovvero entro dicembre 2023.

Dopo alcuni interventi preliminari però, i cantieri si sono nuovamente fermati, per riprendere quindi lo scorso luglio. Un’altra ripartenza, seguita dall’ennesimo stop. Con una speranza: ieri intorno al cantiere sono stati visti alcuni operai intenti a scaricare. Dal Comune fanno sapere che si tratta di materiali propedeutici alla ripartenza del cantiere.

Nei prossimi giorni proprio l’amministrazione comunale dovrebbe fornire informazioni più precise, dopo averle avute dall’azienda. Intanto la preoccupazione fra i residenti resta alta, visti i disagi che i lavori provocano anche dal punto di vista del parcheggio. Non a caso, nel 2023, proprio gli abitanti della zona raccolsero 255 firme lamentando il problema della carenza di spazi per la sosta e chiedendo di rendere agibile e utilizzabile come parcheggio la zona del cantiere. A questo punto però, l’ipotesi non è più praticabile: occorre necessariamente terminare il cantiere rapidamente. Il progetto prevede di realizzare la rampa sfruttando una struttura di sostegno a telaio, per collegare via di Sotto con il ponte sull’Arno. Chi la percorrerà avrà la precedenza per l’immissione sul ponte in direzione Signa. Al di sotto della rampa verrà ricavato poi uno spazio da utilizzare come parcheggio, con un totale di 30 posti auto.

Lisa Ciardi