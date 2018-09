Firenze, 24 settembre 2018 - È morta questo pomeriggio all'ospedale di Careggi, dove era stata ricoverata in terapia intensiva in gravissime condizioni, la studentessa di 21 anni soccorsa in overdose domenica pomeriggio nei giardini della Fortezza da Basso, a Firenze. La vittima è una ragazza italiana, non residente a Firenze dove tuttavia si trovava per motivi di studio.

Secondo quanto ricostruito la giovane, che si trovava con un amico quando si è sentita male, aveva assunto eroina acquistata da un pusher nel parco. Indagini della squadra mobile della polizia sono in corso per rintracciare l'uomo che ha venduto loro la dose risultata fatale per giovane.