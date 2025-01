Punto digitale facile. Lezioni in biblioteca

Febbraio intenso alla biblioteca di Scandicci con tante iniziative. Tutti i venerdì, alle 17, ’L’ora della storie’, letture animate alla scoperta degli albi illustrati più belli. L’iniziativa, a cura della Biblioteca dei Ragazzi, è rivolta a bambine e bambini dai 3 ai 7 anni. Di martedì dalle 14 alle 18 e giovedì dalle 9,30 alle 12,30 è attivo il Punto digitale facile, che offre appuntamenti individuali di un’ora per ricevere assistenza e formazione per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali. Prenotazione obbligatoria allo 0557591860/861- [email protected]. A cura di Centro L.I.F.E, Regione Toscana, Comune di Scandicci. I giovedì di febbraio, alle 18, ’Attacco di scoperta’, per imparare a potenziare il gioco degli scacchi grazie al Gruppo Scacchi Scandicci Cdp Vingone. Domani alle 16 Cos’è Linux, introduzione al sistema operativo gratuito e open source. Il 3 e il 17 febbraio alle 17 ’Favole & Merenda’, letture animate per bambine e bambini (dai 6 agli 11 anni). A cura di Il Teatro delle Donne. Sabato 8 febbraio alle 16 presentazione del libro Lottare per vivere. Dei diritti e delle pene (per ottenerli) di Luca Pampaloni - Edizioni Ets. Introduzione di Emanuele Garofalo, l’autore dialoga con Leonardo Gori e Marco Vichi. Mercoledì 12 alle 17 Conversazioni musicali: introduzione e ascolto di brani delle opere in programma al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Questo mese: Rigoletto di Giuseppe Verdi in programma al Maggio dal 16 febbraio (a cura di Amici del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino). Giovedì 13 febbraio alle 17, a cura della Biblioteca dei ragazzi, arriva il ’Circolo dei giovani lettori’, un club per lettori appassionati di storie.