Calenzano (Firenze), 21 luglio 2019 - Una domenica pomeriggio di paura sull'autostrada del Sole tra Firenze e Bologna, per la precisione nel tratto compreso fra Calenzano e il bivio per la Variante di Valico in direzione nord. All'altezza del chilometro 271 un pullman è andato a fuoco ed è stato completamente distrutto dalle fiamme. Non si segnalano feriti.

Il tratto della A1 interessato è stato chiuso al traffico con uscita obbligatoria a Calenzano: gli automobilisti sono stati costretti a percorrere la Militare per Barberino e rientrare nella località mugellana, mentre chi non ha fatto in tempo a uascire è rimasto intrappolato in 5 chilometri di coda. Intorno alle 18 la riapertura.

Anche in direzione opposta si sono create code a causa dei curiosi. Da segnalare comunque la necessità di fare attenzione poiché il fumo ha invaso tutte e due i sensi di marcia. Sul posto numerosi mezzi di soccorso.

IN AGGIORNAMENTO