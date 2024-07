Pulizia strade, niente multe dal 5 agosto

Sta per scattare, anche a Signa, la sospensione temporanea del divieto di sosta legato al lavaggio delle strade. La misura, definita in dettaglio in un’apposita ordinanza della polizia municipale, emanata in accordo con l’amministrazione comunale, sarà in vigore dal 5 al 24 agosto compresi, su tutto il territorio signese. "Nel periodo estivo diminuisce la richiesta di parcheggi, in particolare dovuta alla diminuzione dei veicoli in circolazione per le ferie estive – si legge nell’ordinanza del comandante della polizia municipale di Signa, Fabio Caciolli (nella foto) - e la ridotta richiesta di stalli di sosta agevola le operazioni di pulizia delle strade. Anche senza divieto di sosta si può quindi eseguire un’adeguata pulizia delle strade dai detriti". Proprio alla luce di queste considerazioni, come accade ormai da diversi anni nel periodo estivo, la polizia municipale ha disposto l’interruzione di divieti e multe. Dal 5 al 24 agosto dunque si potranno ignorare i vari cartelli con giorni e orari del passaggio delle spazzatrici e sarà quindi consentito lasciare le auto in sosta senza bisogno di spostarle settimanalmente e senza rischiare sanzioni. La misura è utile non solo per chi resta a lavoro in città, anche per chi va qualche settimana in ferie.