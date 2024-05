Pubblica Assistenza, arrivano i nuovi mezzi. L’inaugurazione insieme al sindaco Giampiero Fossi

Tre nuove autovetture per i trasporti socio-sanitari e altrettante sedie da trasporto cingolate da installare sui mezzi di soccorso. Sono state inaugurate alla Pubblica Assistenza di Signa alla presenza di tante istituzioni: il sindaco Giampiero Fossi (nella foto); il direttore della Sos Emergenza Sanitaria Firenze della Ausl Toscana Centro, Massimo Cipriani; il presidente dell’Associazione Esculapio, Enrico Sardelli; il coordinatore Anpas zona Fiorentina, Fabrizio Ulivieri; l’assessore di Firenze, Stefano Giorgetti. "Le nuove auto – spiega il presidente della Pubblica, Matteo Carrai - sostituiscono altrettante vetture utilizzate per l’accompagnamento dei pazienti in strutture sanitarie, centri diurni e presidi socio-sanitari. Un servizio molto importante che vede quotidianamente impegnati numerosi nostri volontari. Nel solo 2023 le auto della Pubblica di Signa hanno svolto circa 3.500 servizi sui 7.500 complessivi, per il trasporto di dializzati, anziani, disabili e persone con specifiche patologie". Le sedie cingolate scendiscale sono state invece acquistate grazie al contributo di Publiacqua nell’ambito del bando Progetto I-Care. "Il bando – ha detto ancora Carrai - è stato un’importantissima opportunità, con rilevante valenza sociale, a cui si unisce l’acquisto, con risorse proprie dell’associazione, delle tre nuove autovetture, tutte a basse emissioni e dotate di tutti i più moderni sistemi di sicurezza".