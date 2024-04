Primo maggio. Tutti a camminare

Camminata in programma per il primo maggio. L’evento è organizzato dal Circolo Bella Ciao di Giogoli. I ritrovi per i partecipanti sono due, entrambi alle 9 di domattina: dalla piana appuntamento al giardino Guido Rossa di via Pisana; in collina in via Empolese, sede Olivicoltori Toscani associati. Arrivo alle 12 a Poggio La Sughera, sede della base La Racchetta. Seguirà il pranzo al sacco alle 13, poi dibattito e incontro alle 14 coi rappresentanti sindacali e del lavoro. L’iniziativa è organizzata col patrocinio del Comune. I percorsi toccheranno luoghi bellissimi della zona collinare: da Mosciano a Torri al lago delle Ninfee.