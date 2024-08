Premio Dante Ghibellino. Il riconoscimento va alla Cooperativa Lama

Assegnato il premio Dante Ghibellino, dal comune di San Godenzo, alla Cooperativa Lama che opera sul territorio per le progettazioni sui bandi europei. Riconoscimento che testimonia l’importanza di stare al passo con i tempi e riuscire a reperire fondi e risorse per la realizzazione e ristrutturazione di beni a favore della Comunità. Di rilievo anche il convegno Dantesco al quale hanno partecipato come relatori due appassionati storici, Alfredo Altieri e Quinto Cappelli, introdotti da Lorenzo Pieri sul tema ‘Il rapporto tra Dante Alighieri ed il nostro territorio, dopo l’esilio da Firenze’.