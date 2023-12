Pranzo di Sant’Egidio a Firenze. La solidarietà a tavola nel giorno di Natale

Firenze, 25 dicembre 2023 – Una tradizione che si ripete di anno in anno per non lasciare indietro nessuno, almeno a Natale. E’ il pranzo di Sant’Egidio. Così anche oggi nella basilica di San Lorenzo a Firenze si sono riunite intorno alle tavole apparecchiate di rosso decine e decine di persone in difficoltà. Ci sono famiglie intere e anziani soli, migranti, profughi, giovani, persone in difficoltà. Uno accanto all’altro per un Natale di speranza che dà valore alle diversità e aggiunge un posto a tavola laddove ce n’è più bisogno.

Presente il cardinale arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori che ha aperto il pasto con una benedizione: “Noi credenti siamo abituati ad aprire il pasto invocando la benedizione di Dio Altissimo. Qui ci sono credenti di varie religioni quindi formuliamo la preghiera così: Dio benedici noi, benedici chi ci ha radunati, chi ha preparato questo pranzo, benedici la nostra vita e porta pace e amore. Buon appetito a tutti”.

Il pranzo di Natale è tra l'altro sostenuto dalla Fondazione Fiorenzo Fratini, che offrirà i pasti, l'8 per mille della Chiesa Cattolica, la Fondazione Cr Firenze, e tanti privati e aziende che a diverso titolo aiutano i diversi aspetti del Pranzo e delle altre iniziative di Sant'Egidio nel tempo di Natale.