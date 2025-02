Popolo Saharawi. Rinnovato il patto di amicizia

Amicizia rinnovata tra i Comuni del Chianti e il popolo Saharawi: i rappresentanti delle varie amministrazioni, guidati dal sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini, hanno rinnovato il patto di gemellaggio con le Daire dei campi profughi Saharawi. Al Loggiato del Pellegrino hanno incontrato una delegazione del "Comitato Selma 2.0" e rappresentanti della Repubblica Araba Democratica Saharawi. Presenti anche il sindaco di Greve Paolo Sottani, il vicesindaco di Bagno a Ripoli Francesco Conti e la vicesindaca di Barberino Elena Borri. Abdalahi Bucheiba, rappresentante Saharawi in Toscana, e Nadia Conti, presidente della Rete Saharawi, hanno sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale. "Il rinnovo dei gemellaggi tra i Comuni del Chianti e le Daire Saharawi è un simbolo di amicizia e solidarietà che rafforza il nostro impegno verso chi lotta per la libertà e la dignità" dice il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini. A febbraio, il comitato partirà per una nuova missione solidale nei campi Saharawi.