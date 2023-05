Ponti verso l’inclusione Il giardino è per tutti

Al parco I Ponti è stata inaugurata una nuova porzione di spazio giochi. L’intervento di riqualificazione, con nuove attrezzature ludiche, pavimentazione anti-trauma in gomma colata e nuovi arredi (tre tavoli e sei panchine), ha richiesto un investimento comunale di 125mila euro. Collocati anche giochi pensati per bambini con disabilità, come un’altalena ad amaca, altri a molla e un castello accessibile a chi utilizza la carrozzina: questa parte di intervento è stata co-finanziata con 35mila euro dalla Regione Toscana attraverso il Fondo per l’inclusione. Abbattute anche alcune barriere architettoniche ed è stata creata una rampa per facilitare l’ingresso al giardino per chi ha difficoltà motorie. Intorno all’area gioco sono state collocate nuove alberature ad alto fusto che in breve creeranno zone d’ombra. Sistemato inoltre anche un nuovo gazebo che potrà ospitare sosta e pic-nic all’ombra. "Più funzionale, sicuro e da oggi anche più accessibile. La parola d’ordine per la nuova area gioco è inclusività – ha detto l’assessore all’Ambiente Enrico Minelli –. Adesso affidiamo questo nuovo spazio ai bambini e alle loro famiglie, principali fruitori, chiedendogli di averne cura e di aiutarci a mantenerlo bello come è oggi". All’inaugurazione hanno partecipato tra gli altri il sindaco Francesco Casini e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Pignotti.