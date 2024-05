Ponti più sicuri sul territorio marradese . Interventi straordinari, accordo Rfi-Metrocittà

Grazie alla ferrovia Faentina le strade del Comune di Marradi avranno ponti più forti e sicuri. Di recente il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato un accordo raggiunto con Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Regione Toscana che prevede una serie di interventi su cinque ponti nel territorio marradese. L’accordo, portato in Consiglio su proposta del consigliere delegato alla Viabilità di zona, Tommaso Triberti, che di Marradi è sindaco, interessa la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di Ente gestore della viabilità stradale lungo la Strada Regionale Sr 302 "Brisighellese – Ravennate", e Rete Ferroviaria Italiana in qualità di gestore dell’infrastruttura ferroviaria e committente dei lavori di sostituzione della travata metallica del ponte sul fiume Lamone della linea ferroviaria Firenze – Faenza. Sulla Faentina sono in corso lavori di potenziamento – si parla infatti anche di una possibile chiusura della linea per questa ragione – e già da alcuni anni si sta lavorando anche ai ponti ferroviari, grandi travate in ferro che devono essere sostituite. Un paio sono stati già sostituiti, e il lavoro continua. Così per mandare avanti l’attuale cantiere, le verifiche tecniche hanno evidenziato la necessità di eseguire alcuni interventi di riparazione e rinforzo ai cinque ponti della strada regionale 302 "brisighellese-ravennate", tutti in territorio marradese. Sono infatti in corso, da parte di Rfi, i lavori di consolidamento delle strutture in muratura, e le opere propedeutiche alla sostituzione della travata metallica del ponte sul fiume Lamone al chilometro 61+038 della linea ferroviaria Firenze-Faenza. Un intervento infrastrutturale considerato strategico ai fini della regolarità e della sicurezza dell’esercizio ferroviario. E stanno passando sulla strada, e ancora dovranno passare numerosi mezzi pesanti. E questo rende necessario il lavoro di consolidamento dei ponti. L’aspetto positivo, , è che il Comune di Marradi si troverà risistemati tutti i ponti. SaràRfi a redigere i progetti esecutivi e ad eseguire a propria cura e spese gli interventi di manutenzione straordinaria dei ponti, naturalmente dopo l’approvazione della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze.

Paolo Guidotti