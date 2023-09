Firenze, intervento della polizia municipale sotto il ponte di Careggi

Firenze, 29 settembre 2023 - Alcuni giacigli di fortuna sgomberati e una rilevante quantità di masserizie rimossa. È questo l'esito di un intervento effettuato ieri mattina dalla polizia municipale, a Firenze, insieme agli addetti di Alia in via degli Aselli, per sgomberare un accampamento abusivo sotto il ponte ingresso dell’azienda universitaria di Careggi. L'operazione è scattata a seguito di numerose segnalazioni. Ieri due pattuglie del Reparto antidegrado sono intervenute per lo sgombero dell’area, che al momento dell’intervento era vuota. La zona è stata ripulita e le masserizie sono state rimosse.