Pompieri fiorentini Il giuramento con il ministro

Nove nuovi vigili del fuoco e due ispettori antincendio provenienti da Firenze e provincia. Hanno prestato giuramento nei giorni scorsi alla presenza del ministro Matteo Piantedosi, nella cerimonia che si è tenuta alle Scuole centrali antincendi di Capannelle a Roma. In tutto, hanno giurato 211 nuovi ispettori antincendio, un neo vice direttore sanitario e 778 allievi del 93° corso dei vigili del fuoco. Un evento ricco di emozioni che ha rappresentato la conclusione di un periodo intenso di studio e addestramento, oltre che il coronamento di un sogno. I nuovi vigili del fuoco di Firenze e dintorni che hanno prestato giuramento sono: David Martini, Daniele Cherubini, Mattia Lelli, Pietro Pacini, Lorenzo Bronzi, Marco Filippelli, Deiby Soloni, Davide Cappelli e Leonardo Prili. I nuovi ispettori antincendio di Firenze che hanno prestato giuramento sono invece Alessandro Venturi e Caterina Governi. Nel suo saluto, il Capo del corpo nazionale Guido Parisi ha dato il benvenuto ai presenti nella casa dei vigili del fuoco che fin dal 1941 forma coloro che saranno a servizio del Paese. Sono intervenuti il capo dipartimento prefetto Laura Lega e il ministro Piantedosi, che ha sottolineato l’importanza della giornata per tutto il Corpo. Al termine del discorso ha quindi appuntato la medaglia d’oro al valore civile, conferita dal Presidente della Repubblica il 15 novembre 2022 per il supporto del Corpo Nazionale alla protezione civile durante l’emergenza della pandemia dovuta al Covid-19. Infine, il direttore centrale per la formazione Gaetano Vallefuoco ha letto la formula del giuramento alla quale hanno risposto all’unisono tutte le 990 unità operative.

Lisa Ciardi