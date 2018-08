Firenze, 10 agosto 2018 - Controlli a tappeto della Polstrada in Toscana su Tir e autocisterne. Sull'Autopalio, sono stati fermati 15 camionisti. Due non erano in regola, uno perché troppo stanco. Si tratta di un fiorentino di 43 anni che stava trasportando frutta e verdura presa ai mercati di Siena per portarla a Firenze.

La Polstrada ha scoperto che era alla guida da troppo tempo e, pertanto, lo ha costretto a fermarsi per recuperare energie, sanzionandolo con quasi 400 euro di multa e con tre punti tolti dalla patente. Il secondo, fiorentino di 60 anni, era diretto a Siena con un carico di ricambi meccanici preso a Prato. Il camion che guidava aveva delle ammaccature sul telaio che ne compromettevano la stabilità e, perciò, gli agenti hanno disposto una revisione straordinaria del mezzo presso la Motorizzazione Civile.