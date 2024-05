Poli educativi. Approvata la creazione

L’interrogatorio-fiume. Otto ore e 180 domande. Toti risponde ai pm: : "Non ho preso un euro"

Disfida Campo di Marte. Pierguidi per il tris. La destra ha Scavullo. I nodi stadio e tram

Cronaca

"Contesa per la ex Caserma Ferrucci a Firenze: polemiche sulla trasformazione in Rsa"