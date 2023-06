Atollo: una pizza per la Romagna

Firenze, 20 giugno 2023 - Verde, accogliente e solidale. Siamo nella zona sud della città, sul Lungarno Aldo Moro, dove un giardino inutilizzato di 1000 metri quadri è diventato da poco un luogo di condivisione e divertimento, con una programmazione estiva che dall'aperitivo fino a tarda sera offre cibo, arte, musica ed eventi. Lo spazio si chiama Atollo ed ospita la pizzeria di due giovani di grande talento: Mirco Giuntini della "MangiaRé" e Gabriele Monogrammi di "Divina Pizza".

Ed è proprio il loro locale che è protagonista stasera dell'iniziativa benefica "Pizza per l'Emilia Romagna - un aiuto per i pizzaioli alluvionati": rispondendo alla richiesta di aiuto di Davide Fiorentini, titolare della pizzeria "O Sole Mio" a Faenza, l'associazione "Pizza&Peace", che si occupa della promozione e del sostegno di tutte le pizzerie toscane e dell'Italia centrale, ha deciso di dare un contributo concreto e tangibile a tutti coloro che hanno subito perdite e danni dalla recente alluvione.

Il comitato organizzatore, promotore delle serate con il main sponsor Microandi, punto di riferimento nel supporto alle microaziende in stato di crisi, è formato dai venticinque migliori pizzaioli della regione, e vede tra i partecipanti Manuel Maiorano de "La Fenice" di Pistoia, Mario Cipriano de "Il vecchio e il mare" a Firenze, Tommaso Mazzei de "Lo Spela" di Greve in Chianti, Gabriele Dani de "La Bottega" di Cecina, Massimo Giovannini di "Apogeo" a Marina di Pietrasanta, Tommaso Vatti de "La Pergola" a Radicondoli, Cristiano Diodato de "La Pizza di Rebe" a Prato e Massimiliano Ciaffone de "Le simpatiche canaglie" di Rosignano Marittima.

Il pubblico avrà l'opportunità di gustare le prelibatezze preparate dagli chef attraverso l'acquisto di ticket all'ingresso dal costo di diciotto euro per quattro degustazioni e venticinque per sette; non mancano inoltre momenti di intrattenimento con Dj Set e una lotteria con la possibilità di vincere cene omaggio presso le pizzerie aderenti. I fondi raccolti saranno destinati direttamente dall'associazione Pizza&Peace ai pizzaioli alluvionati dell'Emilia Romagna sulla base delle necessità più urgenti e in maniera equa e trasparente.