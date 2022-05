Firenze, ragazza presa a schiaffi e derubata in pieno centro

Firenze, 21 maggio 2022 - Presa a schiaffi e rapinata in centro a Firenze. Protagonista della disavventura una 23enne derubata di due cellulari che aveva in borsa mentre si trovava per strada con alcuni amici. La ragazza ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Tutto sarebbe accaduto, in base a quanto riferito alle forze dell'ordine, intorno alle 4 del mattino nei dintorni di un locale in via Pandolfini.

L'uomo avrebbe colpito la ragazza e l'avrebbe derubata scappando poi a piedi. I militari sono intervenuti in borgo Pinti intorno alle 5.30 dopo la segnalazione della giovane. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Firenze Uffizi.