"Piazza Gaddi è terra di nessuno" Residenti e commercianti esasperati

di Rossella Conte

Erano le sei e trenta di lunedì mattina quando una volta uscito dalla sua cornetteria, lungo il tragitto verso casa, ha notato un uomo fermo davanti alla Fiaschetteria di Pesce di piazza Gaddi che stava cercando di sfondare la porta d’ingresso. Lo ha messo in fuga sventando così un colpo. Non contento, il malvivente si è diretto proprio verso la sua cornetteria di via Pisana. Una volta forzato il bandone, si è intrufolato all’interno ed è scappato via con il fondo cassa. "E’ la seconda volta in due mesi - racconta il titolare del locale notturno Giuseppe Guida -, noi non ne possiamo più. Al bottino che ha portato via bisogna aggiungere i costi di riparazione della porta". Giuseppe quando ha messo in fuga l’uomo che stava per entrare nella bottega del suo collega proprio non si immaginava che poi si sarebbe diretto verso il suo locale. Non solo. Nel tragitto tra la fiaschetteria e la cornetteria, il malvivente coperto appena da un cappellino con visiera, ha tentato di entrare nel ristorante La Scarpetta di via del Ponte Sospeso. Le immagini del sistema di videosorveglianza sono chiare. "Il problema è che anche se le forze dell’ordine li prendono, il giorno dopo sono fuori. Chiediamo prese di posizione forte, altrimenti tanti decideranno di farsi giustizia da sé": aggiunge il titolare della cornetteria. Proprio per far fronte all’escalation di furti, una delegazione di commercianti e residenti due settimane fa ha incontrato il comandante dei carabinieri Oltrarno Federico Minicucci (foto) e l’assessore alla sicurezza di Palazzo Vecchio Benedetta Albanese. "Non ne possiamo più, abbiamo paura": racconta Giancarlo Piacenti, l’edicolante di piazza Pier Vettori. Anche lui è stato aggredito e derubato. "L’altro giorno - aggiunge - un uomo armato di coltello e bastone è entrato al supermercato. I raid contro le auto in sosta sono sempre di più". Negli ultimi tre giorni sono tre i veicoli danneggiati con finestrini sfondati o specchietti divelti. "Alcuni residenti mi raccontano che sono alla seconda o terza volta con un costo di riparazione che si aggira attorno ai 500 euro". Abitanti e commercianti descrivono i personaggi della piazza: c’è il molestatore seriale che si aggira tra i locali di mattina, il senzatetto che ha scelto come alloggio le panchine e c’è il “rasta“. "Lo chiamiamo così per via dei suoi capelli - conclude -, è stato messo in galera la settimana scorsa, tre giorni dopo lo abbiamo rivisto".