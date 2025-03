Petrarca.fiv: la sesta edizione apre agli over 14 anni

Figline e Incisa, 12 marzo 2025 - Si abbassa l’età minima per partecipare al premio letterario Petrarca.fiv: l’edizione 2025 è aperta a chiunque abbia dai 14 anni in su. Altra novità di questa sesta edizione: una sezione del premio sarà dedicata agli studenti delle scuole superiori della provincia di Firenze, che potranno condividere con il pubblico e con la giuria le proprie opere inedite, una delle quali sarà selezionata per la pubblicazione finale.

Il concorso di narrativa breve promosso dal Comune di Figline e Incisa Valdarno in collaborazione con l’associazione culturale L’Eco del Nulla conferma anche la sua sezione dedicata ai residenti e da quest’anno la intitola a Gianni Somigli, cittadino di Figline e Incisa Valdarno scomparso prematuramente nell’ottobre del 2023 e già autore del racconto “Il gioco del giorno”, premiato nell’edizione 2021 del concorso Petrarca.fiv e contenuto nella raccolta “Condividere il futuro”. Il Premio Gianni Somigli, promosso dall’amministrazione e dai familiari, contribuirà così a portare avanti la memoria di Gianni promuovendo la scrittura e la lettura tra i suoi concittadini.

Il tema di quest'anno di Petrarca.fiv sarà “Le nostre età”, alla ricerca di storie che raccontino personaggi nelle diverse fasi della vita. I partecipanti dovranno inviare un testo inedito in lingua italiana dalla lunghezza massima di 5mila battute e il modulo di partecipazione compilato a [email protected] entro lunedì 21 aprile 2025. L’opera prima classificata nella sezione principale del Concorso riceverà un premio di 300 euro, mentre l’opera vincitrice della Sezione speciale residenti – Premio Gianni Somigli riceverà 150 euro in buoni libri donato dalla famiglia Somigli.

I sette racconti finalisti saranno poi pubblicati in una raccolta dedicata, che comprenderà anche quello vincitore della Sezione speciale dedicata agli studenti delle scuole superiori della provincia di Firenze, uno spazio per i giovani fortemente voluto dal Comune.

Tutte le opere arrivate al concorso saranno lette e valutate in forma anonima dai redattori della rivista L’Eco del Nulla che selezioneranno i primi 12 racconti per la fase successiva. Verranno poi interpretati da attori e attrici e potranno essere votati dal pubblico online (attraverso il podcast dedicato) e dal vivo sabato 24 maggio, in un evento serale in programma presso il Ridotto del Teatro Comunale Garibaldi con ospiti autrici e autori delle opere selezionate.

Sulla base del voto del pubblico in sala e degli ascoltatori del podcast sarà stilata una classifica delle tre sezioni. In ultimo, i racconti saranno esaminati dalla giuria tecnica composta da scrittori, artisti e intellettuali: verrà così determinata la classifica finale e saranno comunicati i sette racconti selezionati per la pubblicazione.