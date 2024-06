Pediatria Osma: al via lavori di riqualificazione

Bagno a Ripoli (Fi), 29 giugno 2024 - Da lunedì saranno ridotti i posti letto nel reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri, diretto dal dottor Gianpaolo Mirri. Bisogna fare spazio ai lavori di ristrutturazione, interventi importanti che, approfittando della riduzione statistica estiva dei ricoveri, verranno realizzati a reparto aperto, ma appunto con letti ridotti. Si passa dall’attuale pieno regime di 12 posti e 2 letti di osservazione breve a 8 posti letto, dei quali 3 dedicati alla patologia neonatale e 5 alla degenza pediatrica. Numeri che comunque corrispondono alla normale riduzione estiva, dicono dalla Asl. I lavori di riqualificazione comprenderanno opere di adeguamento degli impianti elettrici nelle stanze di degenza e nei corridoi con l’installazione di nuovi quadri elettrici e nuove prese e organi di comando, la revisione dell’illuminazione di emergenza, la sostituzione del controsoffitto del corridoio del reparto con sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi del tipo a LED. I lavori saranno effettuati per le prime due settimane di luglio in metà reparto e per le ultime due settimane di luglio nell'altra metà reparto. Per permettere la posa in opera della ristrutturazione, la parte di degenza della zona interessata dal cantiere sarà alternativamente accorpata a quella funzionale; gli ambulatori, che si trovano all’interno dello stesso reparto, saranno momentaneamente spostati al 5° piano, percorso “C”. Non cambiano l’attività di pronto soccorso e di patologia neonatale. “L’Azienda si scusa per le eventuali criticità non prevedibili che potrebbero derivarne e per l’eventuale disagio dovuto a rumore e percorsi alternativi a quelli di routine attivati in questa occasione, sottolineando tuttavia che tali opere consentiranno di apportare un notevole miglioramento al reparto, in linea con il progetto di riqualificazione e ristrutturazione dell’ospedale Santa Maria Annunziata” dicono dalla Asl.