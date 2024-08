Passeggiate e concerti ’Foresta Maestra’. La seconda edizione

Torna per il secondo anno ’Foresta maestra, festival generativo’: seminari, passeggiate, trekking, concerti e molto altro, consentiranno di scoprire o riscoprire le bellezze e ricchezze di Vallombrosa. Organizzato dall’associazione ’Vallombrosa Foresta di Firenze’ in collaborazione con varie associazioni locali e la Proloco, in programma il 30 e 31 agosto e poi il 1° e 14 settembre, per 4 giorni gli eventi tutti gratuiti permetteranno di fare passeggiate immersive nella natura, partecipare a concerti nel pratone o a laboratori e visite guidate per grandi e piccini; ci saranno momenti di sport, mercatini, incontri culturali e convegni. L’inaugurazione del secondo festival sarà a Firenze, nella chiesa vallombrosana di Santa Trinita alle 11 del 30 agosto con l’incontro a più voci ’La foresta metropolitana’ con interventi musicali di Letizia Fuochi. Il 31 e il 1° settembre alle 10 ci sarà la passeggiata botanica ’Odori nel bosco’ lungo un anello di 4 chilometri passando per la terrazza panoramica e l’orto botanico con l’accompagnamento di alcuni maestri musicisti, tra cui il noto clarinettista Orio Odori. Per questi due eventi, è necessaria la prenotazione. Sabato sera, concerto sul pratone con Motta. Domenica prossima alle 10,30 raduno non competitivo di mountain bike e poi incontro con il Maestro Michelangelo Pistoletto. Il 14 settembre trekking Cai sul percorso della vecchia cremagliera e ’Forest bathing’, immersione in foresta. In programma anche altri concerti ed eventi da non perdere nel fresco di Vallombrosa e della sua splendida foresta. Info e prenotazioni: www.vallombrosafirenze.org Manuela Plastina