Partito democratico. Andrea Vitali nuovo segretario

Il Pd di Impruneta riparte da un nuovo segretario comunale: è Andrea Vitali. Trentenne consigliere comunale, promette "di essere un ponte tra le istituzioni e la comunità, un rappresentante delle nuove generazioni che non ha paura di mettersi in gioco. Insieme possiamo costruire una politica al servizio dei cittadini, che risponda ai loro bisogni e che abbracci le sfide del presente e del futuro". Giulia Del Vivo è la nuova tesoriera del partito. Cambia anche la geografia politica dem a Impruneta: non ci saranno più i tre storici circoli di Bagnolo, Tavarnuzze e capoluogo, ma uno unico "assicurando la rappresentatività e la continuazione di iniziative come Festa dell’Unità".

Ma.Pl.