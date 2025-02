Parte ’Cattedra Uffizi’. Le antichità classiche il tema delle lezioni

Inizia oggi ’Cattedra Uffizi’, il primo corso ’accademico’, gratuito e aperto a tutti, organizzato e proposto dal complesso museale fiorentino. Il docente del primo ciclo di lezioni è il curatore dell’Antichità Classica delle Gallerie, Fabrizio Paolucci, che affronterà il tema ’Conservare e divulgare l’Antico. Il collezionismo di statuaria classica a Firenze dal XV al XX secolo: principi, vicende e criteri espositivi’.

Il corso, diviso in dodici lezioni da 45 minuti (ogni venerdì alle 17,15), si terrà nell’auditorium Antonio Paolucci degli Uffizi e andrà avanti fino al 6 giugno. "Le Gallerie sono un luogo di ricerca scientifica e trasmissione del sapere e dei saperi: lo testimonia questa nuova iniziativa, pensata sia all’insegna dell’approfondimento che della divulgazione. I musei hanno, tra le loro funzioni sociali più importanti e vitali, quella di essere naturalmente spazi di elaborazione culturale: e gli Uffizi intendono assolvere a questo compito in maniera sistematica come richiesto dalla loro missione pubblica fondamentale" dice il direttore degli Uffizi, Simone Verde, che ha già ’ingaggiato’ docenti dei futuri corsi: si tratta del filosofo Giorgio Agamben e dello storico Franco Cardini.