Parità di genere nel nuovo governo di Impruneta

Impruneta (Firenze), 2 giugno 2023 – “La nuova Giunta è di carattere politico e considera tutte le componenti che hanno sostenuto la lista 'Impruneta [email protected]' alle elezioni del 14 e 15 maggio. Ho accettato l’invito della coalizione a comporre una giunta solo tra gli eletti direttamente dai cittadini in consiglio comunale. Nella attribuzione delle deleghe ho considerato anche le competenze di ciascuna e ciascuno e mi sono anche avvalso, per la prima volta a Impruneta, della possibilità di attribuire delle deleghe a un consigliere, che mi supporterà in alcune materie. L’equilibrio della coalizione che mi sostiene passerà anche dalle cariche che verranno assegnate il 5 giugno, durante il primo consiglio comunale della nuova amministrazione”. Così il neosindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini spiega la scelta delle persone chiamate per affiancarlo nei prossimi 5 anni di consiliatura. Rispettano la parità di genere: 3 donne e 3 uomini, incluso il primo cittadino, con un consigliere delegato che è anche il più giovane di tutti (29 anni). Ecco chi sono i nuovi assessori con le rispettive deleghe. Laura Cioni, vicesindaco e assessore al Bilancio, Tributi, Recupero evasione, Urbanistica, Edilizia, Personale. Classe 1962, è impiegata alla Regione Toscana - Protezione civile, impegnate da sempre nel sociale. È l’unico assessore uscente: nella seconda giunta Calamandrei aveva le deleghe al socio sanitario. Marco Canuti, assessore a Manutenzioni, Arredo urbano, Lavori pubblici, Sport, Frazioni. Nato nel 1960, pensionato, è attivo nel mondo dell’associazionismo sportivo e rionale. Lara Fabbrizzi, assessore ai Servizi socio sanitari, Welfare e salute, Immigrazione, Integrazione, Pari opportunità, Agricoltura, Co-gestione, Politiche abitative, Biblioteca; 46 anni, impiegata presso il distretto del Chianti dell'Usl Toscana centro, sportiva, è curatrice del cineforum della Casa del Popolo di Impruneta. Irene Marchetti, assessore alla Pubblica istruzione, Trasporti, Ambiente. 45 anni, è un avvocato civilista e penalista, volontaria in ambito ambientale e animalista. Lorenzo Bellini, assessore al Protezione civile, Affari generali, Servizi demografici, Gare, Provveditorato, Patrimonio, Informatizzazione. Classe 1985, è un autista soccorritore della Misericordia di Rifredi e formatore in azienda sul primo soccorso. Sub per passione.

A loro si aggiunge Andrea Vitali, Consigliere incaricato alle Politiche giovanili, Gemellaggi, Cooperazione internazionale, come previsto dall’art. 44, comma 12, dello Statuto comunale. Classe 1994, insegnante elementare, ha una grande passione per il teatro. Il sindaco Lazzerini ha tenuto per sé le deleghe alla Cultura, Sviluppo economico, Attività produttive, Partecipate, Turismo, Feste tradizionali, Associazionismo (Partecipazione), Comunicazione, Ufficio Relazioni con il Pubblico, SUAP, Polizia municipale.