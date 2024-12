Parcometri, ecco gli abbonamenti online

Dal 2 gennaio varieranno le modalità di pagamento per gli abbonamenti per residenti e lavoratori nelle zone controllo sosta a pagamento. I tagliandi, infatti, potranno essere acquistati solo tramite la App Dropticket o presso l’ufficio di via Gramsci 307 di Consiag Servizi Comuni (che gestisce il servizio sosta) previo appuntamento negli orari di apertura. Dalla stessa data non sarà più possibile procedere all’acquisto direttamente ai parcometri. L’avvenuto pagamento sarà verificato tramite la targa del veicolo. Rimane comunque obbligatoria l’esposizione del contrassegno in posizione ben visibile sul cruscotto. Per informazioni e per conoscere tutti i canali di contatto è possibile consultare il sito www.consiagservizicomuni.it. Le aree in cui è in cui è in vigore la sosta controllata sono, fra l’altro, piazza Lavagnini e piazza del Mercato, i parcheggi di via Savonarola, Artieri e viale Machiavelli (a pagamento però solo il sabato e nei giorni di mercato), piazza Vittorio Veneto, il parcheggio del Centro. Per i residenti nelle aree interessate dal controllo (Zcs o Ztl) è concesso un abbonamento agevolato per auto della famiglia successive alla prima al costo di 5 euro al mese o 50 euro l’anno.

S.N.