Alluvione, Paolo Brosio a Campi Bisenzio: “Situazione drammatica"

Campi Bisenzio (Firenze), 7 novembre 2023 – Anche Paolo Brosio è arrivato a Campi Bisenzio a dare una mano alla popolazione gravemente colpita dall’alluvione. In un post su Facebook il popolare personaggio tv e giornalista ha scritto: “Cari Amici abbiamo deciso con tutti i consiglieri delle Olimpiadi del Cuore Onlus - Regione Toscana di venire in aiuto alla nostra cara terra, la Toscana da pochi giorni alluvionata! Oggi sono arrivato nei punti cruciali della città di Campi Bisenzio: ho toccato con mano una realtà che pensavo sicuramente disastrosa ma, una volta arrivato, mi sono reso conto, insieme alla Protezione Civile Misericordia, che la situazione è più drammatica di quanto si percepisce attraverso i reportage televisivi”.

"Oltre alle persone che ci hanno purtroppo lasciato in questa alluvione – scrive ancora Brosio – c’è una problematica terribile, soprattutto per le famiglie in difficoltà che devono vivere in queste condizioni tremende. Le strade cittadine, anche in pieno centro, sono un vero e proprio cimitero di mobili, elettrodomestici ed effetti personali per non parlare poi delle auto distrutte, ammassate che invadono marciapiedi in strade principali e non sono più recuperabili”.