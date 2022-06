Pantaloncini e top in classe, stop della preside

Firenze, 1 giugno 2022 - Niente canotte o top. Bocciati anche pantaloncini e gonne corte. Al comprensivo Oltrarno la dirigente Antonella Ingenuo ha diramato una circolare rivolta agli alunni e al personale, sia della primaria che della secondaria di primo grado. "Si ricorda - si legge nella circolare, - che in base al regolamento d’istituto l’abbigliamento deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle attività proposte. Pertanto, anche in seguito alle segnalazioni del personale docente, si evidenzia a titolo esemplificativo che non risulta consono all’ambiente scolastico l’utilizzo di canotte, top, pantaloncini corti, gonne corte e simili. Si comprende l’esigenza di un abbigliamento pratico e fresco, ma si consiglia di preferire capi in tessuti naturali come cotone e lino". L’invito viene esteso anche al personale docente e non docente. L’iniziativa non è certo una novità nel panorama scolastico. Con l’arrivo del caldo, e non solo, ritorna il dibattito sul ‘dress code’ scolastico. Da una parte ci sono soprattutto le ragazzine che, sempre più precocemente, seguono i dettami della moda diffusi dalle influencer. Dall’altro, alcuni dirigenti più rigidi che non accettano "abbigliamenti balneari". Tra le mamme dell’Oltrarno la rabbia si mescola al dispiacere. "Dopo le sofferenze patite dai ragazzi a causa della pandemia, ci mancava solo questa - sospirano -. Sappiamo di studentesse riprese da alcuni prof perchè, a loro dire, non erano vestite in modo appropriato. Spiace però constatare una forte differenza da classe a classe. E pare che il divieto funzioni solo su certe fisicità. E poi, che si fa? Si vietano i pantaloncini anche alla primaria?". La Nazione ha provato a contattare la scuola, ma è stato impossibile parlare con la dirigente scolastica. Anche tra i prof le bocche sono cucite. Vero è che basta fare un giro davanti alle scuole per toccare con mano quanto l’abbigliamento sia cambiato. ...