Firenze, 6 ottobre 2020 - Il mondo del wellness e dello sport non ci sta a passare da capro espiatorio e si organizza per non finire nuovamente nel tritacarne delle chiusure che la nuova ondata di contagi potrebbe comportare a partire dal prossimo Dpcm.



“Il nostro settore sta subendo pesantissimi attacchi che minano la già precaria situazione di un intero comparto” affermano un centinaio tra istruttori di fitness, personal trainer, gestori di piscine e palestre, in una lettera aperta al presidente Conte e al Consiglio dei ministri. “Il nostro settore - si legge nell’appello- è stato sin da subito tra i più colpiti: siamo stati i primi ad esser chiusi a marzo e gli ultimi a riaprire sebbene non si siano mai registrati focolai all’interno delle strutture sportive”.

Secondo i firmatari “ è stato dimostrato che il fitness, lo sport, e le attività fisiche migliorano il benessere mentale fisico e sociale. Inoltre palestre, piscine e centri sportivi sono strutture abituate ad elevati standard igienici ed al rispetto delle procedure sanitarie; ma per svolgere il nostro compito sociale e di prevenzione al meglio dobbiamo poter sopravvivere con il supporto delle istituzioni ed al riparo da titoli stampa sensazionalistici che allontanano ulteriormente gli utenti dalle nostre realtà”.



Nell’appello anche la richiesta di “un vero e proprio recovery found per il wellness e lo sport” ovvero “ investimenti, incentivi fiscali e riforma normativa”.

“ Le strutture sportive svolgono un importante ruolo sociale di prevenzione ed offrono una valida alternativa ai giovani di tutte l età per il tempo libero. Questo rende il settore del wellness e delle attività sportive per la salute un servizio essenziale soprattutto nell’era post covid” aggiungono i firmatari dell’appello . Che concludono “non ci sarà più sport senza palestre piscine e centri sportivi”.