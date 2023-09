Palestra senz’acqua calda. Il disagio sportivo diventa politico

Dopo l’interrogazione dei mesi scorsi torna ancora alla ribalta, in consiglio comunale, il caso della mancanza di acqua calda, in orario serale, nella palestra del Liceo scientifico Agnoletti utilizzata da diverse società sportive. Disagi che vanno avanti dal novembre scorso e che nei giorni scorsi, su queste pagine, erano stati fatti presenti dalle stesse società, esasperate. per alcune delle quali erano scattate anche multe dalle rispettive Federazioni per non avere consentito agli avversari di poter fare una doccia calda a fine partita.

L’ordine del giorno che sarà presentato oggi pomeriggio nella seduta del consiglio dal consigliere della Lega Roberto Abate (foto), dopo avere ripercorso le varie tappe della vicenda, impegna il sindaco e la giunta "a richiedere un cronoprogramma aggiornato degli interventi previsti per risolvere il problema dell’acqua calda per poter permettere a studenti e sportivi di fruire a pieno della palestra dell’istituto" e "a continuare a seguire nelle sedi opportune con attenzione la questione". Nei giorni scorsi la Città Metropolitana, contattata, aveva fatto sapere, con una risposta decisamente laconica, che "l’intervento correttivo rientra nella normale conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto e verrà svolto dalla società che si occupa del servizio nell’ambito del contratto di servizio energia".