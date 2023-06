Palazzuolo sul Senio, senza connettività, tra frane e coprifuoco

Piove sul bagnato. Non bastassero i problemi legati alle frane e al dissesto stradale, da martedì pomeriggio Palazzuolo sul Senio è pure isolato: niente telefoni fissi, niente copertura mobile e niente internet. Solo Wind3 e Vodafone funzionano, perché non si appoggiano alla strutture di Open Fiber. Il cui cavo, quello della fibra ottica è stato tranciato dall’azienda che sta collocando i micropali per il consolidamento delle frane sulla strada che unisce Palazzuolo a Marradi. Così son rimasti privi di collegamento aziende industriali e negozi, servizi sanitari e banche, la Misericordia e i cittadini. "Come si fa a lavorare così?– si lamenta un abitante –. Non esistono le mappe dei sottoservizi? Un disagio dietro l’altro, poi, senza contare che le strade sono ancora sotto coprifuoco e le attività turistiche costrette a annullare eventi. Tra mancanza di connessioni e coprifuoco, parte alla grande – è il commento sarcastico – la stagione turistica di Palazzuolo".